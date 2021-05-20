صورة أثارت جدلا واسعا... هل حقا قام زعيم حركة "حماس" بتقبيل يد خامنئي؟

ونشر جندلمان الصورة في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

خلال العامين الأخيرين تحسنت كثيرا الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الهدوء النسبي الذي ساد على الحدود ولكن كل شيء صار في مهب الريح عندما تجاهلت حماس مرة أخرى ذلك ورغبة السكان بالهدوء واختارت الحرب وبهذا عادت إلى عادتها القديمة: تخريب حياة الغزيين وتدمير القطاع, لخدمة إيران فقط. pic.twitter.com/ecgvqxcQyP — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 17, 2021

وأرفق جندلمان الصورة بتعليق قائلا "تخريب حياة الغزيين وتدمير القطاع، لخدمة إيران فقط".

الحقيقة

بعد البحث، وجد أن النسخة الأصلية للصورة منشورة على الموقع الرسمي لخامنئي ولا يظهر فيها إسماعيل هنية، بل نجل القيادي العسكري في الحزب مصطفى بدر الدين الذي قتل في دمشق في 2016، وهو يتسلم خاتما من المرشد، وذلك خلال لقاء جمعة بـ"عائلة الشهيد" في 25 مايو/أيار من نفس العام.

أما صورة هنية منحنياً، فقد أرشد البحث إلى أنها مقتطعة من صورة أخرى تظهره مقبلا يد الشيخ يوسف القرضاوي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، خلال لقاء جمعهما عام 2012 في العاصمة القطرية.

يذكر أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كان قد دعا في وقت سابق، الفلسطينيين إلى تعزيز قدراتهم العسكرية في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفقه سوى لغة القوة.