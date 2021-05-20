قطر تطالب بتحرك عاجل لوقف "وضع خطير"... وتشكر مصر

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تدعم جميع الجهود المخلصة لوقف التصعيد في القدس وغزة، وخص بالشكر الجهود الأردنية والمصرية.

وأضاف الوزير القطري أن "الوضع الخطير في الأراضي المحتلة يتطلب تحركا عاجلا لوقف اعتداءات إسرائيل، ووتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي".

وتابع "استهداف المباني السكنية والمؤسسات الصحفية والإنسانية انتهاك للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني".

وشدد على "ضرورة العمل على تحقيق تسوية شاملة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67".

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وضرورة وقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

عاجل | الجزيرة | وزير الخارجية: استهداف المباني السكنية والمؤسسات الصحفية والإنسانية انتهاك للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/SIDNTdmsAI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 20, 2021

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، في بيان "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مضيفا "الاتصال تناول التباحث وتبادل والرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وعلى مدار الـ 11 يوما الماضية، تصاعدت حدة المواجهات، بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس"، فيما تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.