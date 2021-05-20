بصاروخ أرض جو... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أثناء تحليقها جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صباح اليوم أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صباح يومنا هذا الخميس أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران.

تم تنفيذ عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه بعد، وسيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقا إن شاء الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 20, 2021

وأضاف أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد"، مشيراً إلى "أنه سيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقاَ".

وتأتي عملية إسقاط الطائرة التي يعتقد أنها مُسيرة بعد نحو شهرين من إعلان جماعة "أنصار الله"، في 23 أذار/ مارس الماضي، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي نوع "إم كي 9" أمريكية الصنع أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وفي 21 أذار/ مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة للتحالف ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ إنطلاق عمليات التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.