دبلوماسي أمريكي: وقف القتال في غزة مستحيل طالما أن حماس مسلحة بالصواريخ

اعتبر دينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "أمر مستحيل"، طالما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسلحة بالصواريخ.

جاء هذا في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تعقيبا على القتال الدائر بين قطاع غزة وإسرائيل منذ نحو أسبوعين.

وقال روس: "طالما أن حماس قادرة على امتلاك الصواريخ، فإن احتمالات تغيير أي شيء في غزة ستكون محدود للغاية وأي تهدئة ستكون قصيرة".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه "طالما أن حركة حماس تمتلك صواريخ فإنها ستطلقها على إسرائيل".

وحث المسؤول الأمريكي السابق المجتمع الدولي على ربط أي مساعدات إنسانية لحماس بنزع سلاحها.

ورأى أنه ستكون هناك حاجة إلى آلية لضمان أن المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة لن توجه إلى حماس حتى لا تعيد بناء ترسانتها الصاروخية.

​وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، تسبب في إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/ أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.