عضو كنيست عربي: أخبار وقف إسرائيل لإطلاق النار في غزة غير مؤكدة

قال مازن غنايم عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (التي يقودها منصور عباس)، إن مجلس الأمن الإسرائيلي (الكابينت) اجتمع اليوم الخميس وبحث وقف إطلاق النار وقصف قطاع غزة، لكن القرار لم يعلن بعد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تتحدث عن وقف القصف بدءًا من صباح الغد غير دقيقة، وليست نهائية، والوضع غير مستقر في إسرائيل.

وبشأن إمكانية وقف إسرائيل القصف من جانب واحد بينما تستمر حركة حماس في قصف تل أبيب، قال: لا أعتقد أن إسرائيل ستوقف القصف من جانب واحد، التجربة والماضي يؤكدان أن وقف الاشتباكات لا بد أن يكون من الطرفين.

وأكد أن الوفد المصري لا يزال يتنقل بين غزة وتل أبيب إلى الآن، آملا في عقد اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القصف المتبادل، موضحًا أنه ليس من المؤكد قرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، حتى هذه اللحظة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في غزة.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ إسرائيل غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب.

وأضافت أن "إسرائيل سترد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة، كما ستواصل ملاحقة قادة حماس".

وأوضحت أن "مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك".

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات هو الذي أجرى المفاوضات مع الوسطاء المصريين بهذا الخصوص.

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني بشأن وقف إطلاق النار، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تعلق كل الحركة الجوية في مطار بن غوريون بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن "الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة". وفقا لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة".

وأضافت "أطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع".

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي "الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة".