تسجيل
20:04 GMT20 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف برج الجلاء وسط مدينة غزة، حيث كان يضم مكاتب لعدد من وكالات الأنباء الدولية منها قناة الجزيرة و أسوشيتد بريس، قطاع غزة، فلسطين 15 مايو 2021

    عضو كنيست عربي: أخبار وقف إسرائيل لإطلاق النار في غزة غير مؤكدة

    © AFP 2021 / Mahmud Hams
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048985731_0:150:2251:1415_1200x675_80_0_0_ecf85231c216a6cf624f3bae5a866c02.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105201049022276-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9/

    قال مازن غنايم عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (التي يقودها منصور عباس)، إن مجلس الأمن الإسرائيلي (الكابينت) اجتمع اليوم الخميس وبحث وقف إطلاق النار وقصف قطاع غزة، لكن القرار لم يعلن بعد.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تتحدث عن وقف القصف بدءًا من صباح الغد غير دقيقة، وليست نهائية، والوضع غير مستقر في إسرائيل.

    انفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية الحربية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر
    © AFP 2021 / MAHMUD HAMS
    دبلوماسي أمريكي: وقف القتال في غزة مستحيل طالما أن حماس مسلحة بالصواريخ

    وبشأن إمكانية وقف إسرائيل القصف من جانب واحد بينما تستمر حركة حماس في قصف تل أبيب، قال: لا أعتقد أن إسرائيل ستوقف القصف من جانب واحد، التجربة والماضي يؤكدان أن وقف الاشتباكات لا بد أن يكون من الطرفين.

    وأكد أن الوفد المصري لا يزال يتنقل بين غزة وتل أبيب إلى الآن، آملا في عقد اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القصف المتبادل، موضحًا أنه ليس من المؤكد قرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، حتى هذه اللحظة.

    أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في غزة.

    ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ إسرائيل غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب.

    وأضافت أن "إسرائيل سترد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة، كما ستواصل ملاحقة قادة حماس".

    وأوضحت أن "مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك".

    وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات هو الذي أجرى المفاوضات مع الوسطاء المصريين بهذا الخصوص.

    يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني بشأن وقف إطلاق النار، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

    بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تعلق كل الحركة الجوية في مطار بن غوريون بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

    وفي وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن "الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة". وفقا لـ"رويترز".

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة".

    وأضافت "أطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع".

    من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي "الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة".

    انظر أيضا:

    الحكومة المصرية تعلن بدء التنسيق الفوري لتنفيذ مبادرة إعمار غزة
    مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مناطق مختلفة شمالي مدينة غزة
    قيادي بحماس يتوقع التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة خلال يوم أو اثنين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا 9 يوليو 2020
    "شعور غريب"... قرية تخرج من تحت الماء في إيطاليا
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك