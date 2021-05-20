وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان استقرار المنطقة

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه بحث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، آخر التطورات في المنطقة بعد قرار وقف إطلاق النار، وشكره على دعم بلاده لإسرائيل.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال غانتس: "لقد تحدثت مؤخرًا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأطلعته على آخر التطورات بعد قرار مجلس الوزراء، وشكرته على الدعم الأمريكي لإسرائيل في إجراءاتها لحماية مواطنيها".

وأضاف: "ستواصل مؤسسة الدفاع العمل بشكل وثيق وبالتنسيق الكامل مع البنتاغون والإدارة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة.