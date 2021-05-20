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    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي

    مصر ترسل وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لدعم وقف إطلاق النار

    © AP Photo / Pavel Golovkin
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    أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية، اليوم الخميس، بأن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين.

    وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (02:00) فجر الجمعة (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".

    وأضافت أن "القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء اجتماع الكابنيت الإسرائيلي في القدس، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Sebastian Scheiner
    إسرائيل تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" برعاية مصرية
    وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد كشفت مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

    ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

    وأضافت الهيئة أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس".

    وأوضحت أنه "تم اتخاذ القرار بالإجماع".

    وأشارت إلى أنه "بموجب الاقتراح فإن إطلاق النار سيتوقف عند الساعة الثانية من هذه الليلة دون قيد أو شرط من كلا الجانبين". وقد تم إبلاغ مصر بقرار الكابينيت.

    ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف.

    كما أكدت الهيئة أن القرار بقبول الاقتراح المصري اتخذ بتوصية من كافة الجهات الأمنية.

    ومن جانبها، أعلنت حركة "حماس" أنها سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت به إسرائيل.

    انظر أيضا:

    "حماس" تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
    حماس: وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة لإسرائيل
    إسرائيل تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" برعاية مصرية
    إسرائيل تبدأ غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب
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