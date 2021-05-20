الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد بدء سريان التهدئة غدا الساعة الثانية صباحا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك"، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يبدأ فجر الغد في الساعة الثانية، وفقا لبرقية استلمتها الفصائل من الجانب المصري.

غزة - سبوتنيك. وقال أبو ظريفة: "نؤكد استلام الفصائل جميعها برقية من الجانب المصري مفادها بدء سريان التهدئة غدا الساعة الثانية صباحا".

وفي سياق متصل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جمهورية مصر العربية، أبلغتها بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة، يبدأ عند الساعة الثانية فجر الجمعة 21 أيار مايو 2021، مشددة على أن التزام " المقاومة الفلسطينية" مرتبط بالتزام إسرائيل.

وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.