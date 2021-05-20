قبل دقائق من وقف إطلاق النار… رشقة صاروخية جديدة للمقاومة الفلسطينة نحو البلدات الإسرائيلية

أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بإطلاق المقاومة الفلسطينة رشقة صاروخية جديدة نحو البلدات الإسرائيلية، فيما تواصل القصف الإسرائيلي وسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر "يتم إطلاق المزيد من الصواريخ على جنوب إسرائيل من غزة. تذكير مهم: تم إطلاق أكثر من 4340 صاروخا على إسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".