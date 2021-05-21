كتائب القسام تعرض مشاهد لاستعداد مقاتليها داخل الأنفاق خلال معركة "سيف القدس"… فيديو

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، مشاهد من جهوزية واستعداد مقاتليها داخل الأنفاق خلال معركة سيف القدس.

وفي وقت سابق، الخميس، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام أن: "قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية فجرا".

وأوضح ان انطلاق الضربة الصاروخية يحدده مدى التزام العدو حتى الثانية فجرا، وهو الموعد الذي تبدأ فيه الهدنة.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.