صحيفة: دولة خليجية ثانية تدعو الحريري للاعتذار وعدم تأليف الحكومة

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الجمعة، أن دولة خليجية أخرى، بعد السعودية، دعت الرئيس المكلف، سعد الحريري، إلى عدم تأليف الحكومة ونصحته بالاعتذار.

وذكرت صحيفة "​الأخبار​" اللبنانية، نقلا عن مصادر خليجية خاصة، أنه "بعدما تخلت عنه السعودية، انضمت ​الإمارات​ إلى الدول التي تدعوه إلى عدم ​تأليف الحكومة​، حيث نصحت أبو ظبي الحريري بالاعتذار، معتبرة أن مصلحته السياسية تكمن في عدم تأليف حكومة في الظروف الراهنة.

وأضافت الصحيفة أن "الحريري لا يزال متمسكا بترؤس الحكومة لسبب وحيد، وهو أنه يعتبر أن ​رئاسة الحكومة​ هي حصانته الوحيدة أمام السعوديين، الذين لم يغفروا له رفضه تسمية ​نواف سلام​ لرئاسة الحكومة".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد كلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، إلا أن الطرفين لم ينجحا في الاتفاق على تشكيل حكومة تعمل على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية، ومالية، واجتماعية أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها.