الكويت... 10 فئات مستثناة من الحجر الصحي عند وصولهم البلاد

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن هناك 10 فئات، من غير المحصنين ضد كورونا، سيتم استثناؤهم من الحجر الصحي عند دخولهم الكويت حسب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر صحية مسؤولة، قولها، إن القادمين إلى الكويت تم تقسيمهم إلى فئتين: محصنين وغير محصنين ضد كورونا.

وحددت المصادر 5 فئات من غير المحصنين يعفون من الحجر المؤسسي عند وصولهم عبر المطار، و5 فئات عند وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية، على أن يتم حجرهم منزليا لمدة أسبوعين، وعمل مسحتي "PCR"، عند الوصول وفي اليوم السادس.

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD أمير الكويت لشعبه: تداعيات كورونا تتطلب مزيدا من التفهم والصبر

1. المرضى الكويتيون المبتعثين + المرافقون.

2. الدبلوماسيون.

3. القصر دون 18 عاما.

4. الطلبة الكويتيون.

5. الكوادر الطبية (عمل مسحة PCR في اليوم السابع والعودة للعمل).

المستثنون من الحجر لدى وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية:

1. سائقو الشاحنات.

2. العاملون بالمنطقة المقسومة.

3. الوفود الرسمية.

4. الوفود الرياضية.

5. طواقم السفن.

أما غير المحصنين وفق المصادر، فعليهم قضاء حجر فندقي لمدة أسبوع ثم قضاء حجر منزلي لمدة أسبوع مع عمل مسحتي "PCR" عند الوصول وفي اليوم السادس.

وأوضحت المصادر أن المحصنين يعفون من الحجر المؤسسي، وهم المطعمون ضد كورونا بلقاح معتمد في البلاد، والمتعافون من الفيروس ولم يمض على إصابتهم أكثر من 90 يوما (حيث يتمتعون بمناعة مكتسبة سواء عن طريق المرض أو اللقاح) على أن يتم عمل مسحة "PCR" لهم عقب وصولهم، ويمكن إنهاء الحجر المنزلي لهم بعد 3 أيام عقب ظهور نتيجة خلوهم من الوباء.