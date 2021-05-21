الأردن... دعوات للخروج بمسيرة حاشدة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية

دعت فعاليات شعبية وحزبية في الأردن للخروج بمسيرة حاشدة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم صمود الفلسطينيين وللتعبير عن رفضهم الممارسات الإسرائيلية.

ووفقا لموقع "عمون" الأردني، يتوجه أردنيون اليوم الجمعة، إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لدعم صمود لشعب الفلسطيني ضد إسرائيل.

وأضاف الموقع، أن الأردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة.

كما أكد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.