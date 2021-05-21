"أنصار الله": مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بغارة للتحالف جنوب صعدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بتنفيذ قصف جوي، اليوم الجمعة، على محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، أوقع قتلى من المدنيين.

القاهرة، 21 مايو - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي نفذ غارة على منطقة وادي لِيَة في مديرية الظَاهِر جنوب غربي صعدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة بينهم طفل وإصابة رابع.

يأتي ذلك عقب أيام من تحميل "أنصار الله" التحالف العربي، الثلاثاء الماضي، مسؤولية مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، في غارات جوية على منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وفي العمق السعودي.

وأودى الصراع المستمر منذ نحو 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.