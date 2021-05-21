بعد وقف إطلاق النار... إسرائيل توجه رسالة إلى السيسي

وجهت إسرائيل رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بجهود ووساطة مصرية.

وقالت سفارة دولة إسرائيل في مصر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها

"تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت "نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعرب صباح اليوم عن خالص امتنانه للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا حاسما في هذه العملية الدبلوماسية.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.