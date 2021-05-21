"زايد 3"... انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، في دولة الإمارات، فعاليات التدريب العسكري المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".

ويستمر التدريب العسكري المشترك، على مدار أسبوعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وأضاف البيان أن التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

#المتحدث_العسكرى : إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3) بدولة الإمارات العربية المتحدة ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/jG7aEqpFhV — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 21, 2021

وتضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة، والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم، وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

وأوضح أن التدريب "زايد 3" يأتي فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية، لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.