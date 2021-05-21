هنية: عشرات الآلاف من أبناء شعبنا زحفوا إلى الأقصى لحمايته وللتأكيد على أنه خط أحمر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا زحفوا إلى المسجد الأقصى لحمايته وللتأكيد على أن الأقصى خط أحمر".

رام الله - سبوتنيك. وأضاف هنية، اليوم الجمعة، إن فصائل الغرفة المشتركة وقفوا صفًا واحدًا وضربوا العدو ضربات موجعة ستترك آثارًا عميقة على هذا الكيان وعلى مجتمعه وعلى مؤسساته الأمنية والعسكرية.

وقال هنية في كلمة عن وقف إطلاق النار مع إسرائيل: "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا زحفوا إلى المسجد الأقصى لحمايته وللتأكيد أن الأقصى خط أحمر. غزة انتفضت للدفاع عن حمى الإسلام في المسجد الأقصى ولترفع اليد الآثمة عن حي الشيخ جراح. غزة انتصرت للقدس وللمسجد الأقصى ولحي الشيخ جراح وللضفة".

وتابع هنية: "النصر صنع بأداء المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام. فصائل الغرفة المشتركة وقفوا صفًا واحدًا وضربوا العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثارًا على عميقة على هذا الكيان وعلى مجتمعه وعلى مؤسساته الأمنية والعسكرية بل على مستقبله على هذا الأرض المباركة".

#عاجل | قوات الاحتلال تقتحم #المسجد_الأقصى وتطلق قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ومواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدة مدن.. تغطية مستمرة من التلفزيون العربي#فلسطين_تنتصر #فلسطين_قضيتي https://t.co/Ji4RQKQxc2 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 21, 2021

وعن قادة المقاومة قال هنية: "تحية لهذه المقاومة ولقيادتها في غزة الأبية وفي مقدمتهم الأخ الحبيب يحيى السنوار هذا الرجل الشهم الذي وقف في هذا الميدان وهذه الساحة. تحية لقائد أركان المقاومة محمد الضيف هذا البطل المغوار الذي هتفت به القدس وفي رحاب المسجد الأقصى توجهت الألوف تقف بمسيرات ومظاهرات تستعين بعد الله سبحانه بهذه المقاومة وبهذا الرجل الشجاع الأبي. لملايين التي هتفت باسم الضيف لا تعرفه، ولم تلتق به ولا تعرف وجهه ولكن هتفت باسمه لأن الله رفع ذكره في العالمين. إننا اليوم نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة ومنهم من قضى نحبه القائد باسم عيسى والدكتور جمال الزبدة".

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مساء أمس، على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة التي حددها وسطاء مصريون، وهي الثانية من صباح اليوم الجمعة.