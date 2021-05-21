تركيا: إسرائيل مازالت تواصل نفاقها واستهتارها

قالت وزارة الخارجية التركية، أن إسرائيل مازالت تواصل نفاقها واستهتارها، عندما اعتدت على المصلين، اليوم الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها على "تويتر": " الخارجية التركية تشدد على ضرورة إنهاء الظلم الواقع في القدس بشكل نهائي، والذي يحد من حرية العبادة والمعتقد".

وجاء في نص المنشور: "أوقفوا إطلاق نار في غزة، ثم اعتدِوا في القدس، إن الاستهتار والنفاق الإسرائيلي مستمر. أصبح وقف الظلم الذي يحد من حرية الاعتقاد والعبادة في القدس، أمرا لابد منه"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | الخارجية التركية (حول اقتحام المسجد الأقصى): الموقف الإسرائيلي المنافق وغير الصادق لازال مستمراً، ويجب أن ينتهي هذا الاضطهاد الذي يقيد حرية العقيدة والعبادة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 21, 2021

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس، إنه لا يمكن منع تكرار "المآسي" في فلسطين إلا بإخضاع إسرائيل "للعقاب على جرائمها".

وندد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، بالبيان الأمريكي الذي وصف تصريحات رئيس البلاد رجب طيب أردوغان حول "العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، بأنها "معادية للسامية".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين وهاجمتهم بقنابل صوتية وقنابل والغاز المسيل للدموع .