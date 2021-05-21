الهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عن استنفار كامل الأطقم الطبية في باب الأسباط وباحات المسجد الأقصى، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية حرمه عقب صلاة الجمعة، في أول أيام وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة في غزة والجيش الإسرائيلي.

القدس- سبوتنيك. وجاء في بيان الهلال الأحمر: "استنفار كامل الأطقم الطبية في باب الأسباط وباحات المسجد الأقصى".

وأضاف البيان: "أصيب 39 فلسطينيا بالرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، طواقمنا تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، ونقلت إصابتين للمستشفى وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيا".

اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين وهاجمتهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن قوات القناصة الإسرائيلية اعتلت المصلى القبلي بعد قمع الجنود الإسرائيليين مسيرة في باحات المسجد الأقصى ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متعددة من الضفة الغربية عقب مسيرات وتظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة.

هذه التطورات تتزامن مع وصول وفد أمني مصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية وبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.