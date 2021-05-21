سياسي عراقي: تحرير فلسطين اقترب

قال الأمين العام لعصائب "أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، إن الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، تشكل انتصارا وتحولا استراتيجيا، ينبئ بقرب تحرير فلسطين.

وكتب الخزعلي في تغريدة: "نبارك للمقاومة الإسلامية وللشعب الفلسطيني هذا الانتصار، انتهت الحرب وزفت بشرى انتصار المقاومة الإسلامية الفلسطينية، في سابقة هي الأقوى في مسار القضية الفلسطينية".

وأضاف أنها "تنبئ بقرب تحرير فلسطين النهائي من هذا الكيان الغاصب الذي أُجبر على الخضوع للمعادلة القادمة والتحول الاستراتيجي الذي يحصل في التعامل مع غزة مستقبلا".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، قبولها اتفاق وقف إطلاق النار غير مشروط في قطاع غزة، برعاية مصرية. وقال موقع هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس".

وأشار إلى أنه "بموجب الاقتراح فإن إطلاق النار سيتوقف عند الساعة الثانية صباح اليوم دون قيد أو شرط من كلا الجانبين".

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف.

كما أكدت الهيئة أن القرار بقبول الاقتراح المصري اتخذ بتوصية من كافة الجهات الأمنية. ومن جانبها، أعلنت حركة "حماس" أنها سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت به إسرائيل.