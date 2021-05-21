الملك سلمان يدين الاعتداءات الإسرائيلية في اتصال مع الرئيس الفلسطيني

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، على إدانة بلاده وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى.

كما شدد الملك سلمان في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيا للشعب الفلسطيني الأمن والسلام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا ملك السعودية في اتصاله بالرئيس الفلسطيني الله تعالى أن يمن على ضحايا العدوان الإسرائيلي بالشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن شكره للعاهل السعودي ولحكومة المملكة عل جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة السعب الفلسطيني.

كما عبر عباس عن "تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز، وحتى يومنا هذا"، وفقا للوكالة السعودية.

وفي صباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.