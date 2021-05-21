القبض على معتمر حاول الهجوم على خطيب الحرم المكي... فيديو

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة، اليوم، إلقاء القبض على شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، لكن جرى اعتقاله واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هجوم أحد الأشخاص ممسكا بعصا على منبر الحرم في أثناء إلقاء خطبة الجمعة، لكن أحد رجال الأمن تمكن من اعتراضه وإبعاده سرعة كبيرة.

ولم يتبين على الفور نوايا أو هوية الشخص الذي اندفع نحو المنبر الذي كان يعتليه خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لكن يتضح من مقطع الفيديو المتداول أنه كان يرتدي ملابس الإحرام، أي أنه على ما يبدو كان يمارس شعائر العمرة.