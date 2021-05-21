عباس وبلينكن يتعهدان بإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة على كافة المستويات

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعهدا بالإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة على كل المستويات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة وإنهما ناقشا إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاقت الوزارة في بيان إن بلينكن أبلغ عباس بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.

وبدأ، صباح اليوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

ومنذ الاثنين الماضي شنت إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، واستهدفته بقصف صاروخي ومدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي الوقت ذاته، تعرضت مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.