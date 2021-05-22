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    قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

    هل طلبت أمريكا من حفتر الخروج من ليبيا والمثول أمام القضاء

    © AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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    كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا، حقيقة تغريدة منسوبة لها باسم السفير ريتشارد نورلاند، طالب فيها المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالانسحاب من المشهد الليبي.

    ونشرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للتغريدة المزورة ووصفت ما جاء فيها بأنه "مثال للمعلومات المضللة".

    المشير خليفة حفتر
    © REUTERS / Esam Al-Fetori
    خليفة حفتر يعلن عن مشروع ضخم في ثلاث مدن ليبية
    وقالت: "يحاول شخص ما خداعك، وهذا مثال مناسب للمعلومات المضللة التي تم رصدها بين المستخدمين الليبيين".

    وأوضحت أن "هذه التغريدة تم إرسالها في شكل صورة وليس كرابط، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر، مؤكدة عدم وجود هذه التغريدة أصلا على حسابها".

    وأشارت السفارة إلى أن "المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بنية التسبب في ضرر ما، واختلاق خبر منسوب لشخصية عامة".

    وطالبت السفارة من متابيعها ضرورة التحقق من المصادر الأساسية، والتثبت من المعلومات قبل إعادة نشرها.

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