هل طلبت أمريكا من حفتر الخروج من ليبيا والمثول أمام القضاء

ونشرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للتغريدة المزورة ووصفت ما جاء فيها بأنه "مثال للمعلومات المضللة".
يحاول شخص ما خداعك: إليك مثال مناسب لمعلومات مضللة تم رصدها بين المستخدمين الليبيين. تم إرسال هذا المنشور الخاطئ في شكل صورة - وليس رابطًا و دون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر. لماذا ا؟ لأنه هذه التغريدة غير موجودة اصلا. #ليبيا pic.twitter.com/Z1s1nbaEnk— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 21, 2021
وأوضحت أن "هذه التغريدة تم إرسالها في شكل صورة وليس كرابط، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر، مؤكدة عدم وجود هذه التغريدة أصلا على حسابها".
وأشارت السفارة إلى أن "المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بنية التسبب في ضرر ما، واختلاق خبر منسوب لشخصية عامة".
وطالبت السفارة من متابيعها ضرورة التحقق من المصادر الأساسية، والتثبت من المعلومات قبل إعادة نشرها.
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