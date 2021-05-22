تسجيل
09:45 GMT22 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مرشح الرئاسة السورية محمود مرعي

    مرشح سوري للرئاسة يكشف بعض جوانب مشروعه الانتخابي ونظرته المستقبلية لسوريا

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049019861_0:125:3072:1853_1200x675_80_0_0_a4a260b5278e5d79ab05afe7dd1cedbc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105221049034710-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    أكد المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، محمود أحمد مرعي، على ضرورة عودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في إعادة إعماره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدستور الحالي بحاجة إلى تطوير وإغناء وإعادة قراءة، لتكون سوريا دولة المواطنة المتساوية لكل مواطنيها، وأن تكون الأولوية فيها للأكفأ.

    ودعا مرعي خلال مقابلة على قناة "الإخبارية السورية"، الليلة الماضية، المواطنين السوريين إلى الاطلاع على البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الأكفأ لقيادة سوريا في المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه يقبل بما ينتج عن صناديق الاقتراع.

    وأسف مرعي لما حصل في لبنان خلال توجه السوريون إلى السفارة للانتخاب قائلا: "طبعا أنا كنت حزينا لما حدث في لبنان الشقيق مواطنون سوريون يريدون أن يصلوا إلى سفارة سوريا في لبنان للإدلاء بأصواتهم، تعرضوا للضرب ولتكسير السيارات والشتم ولأقسى أنواع المعاملة السيئة من قبل بلطجية تابعة لقوى سياسية حاقدة هذه القوى كانت سابقا متعاملة مع العدو الصهيوني".

    وبشأن موضوع النازحين والاستثمار السياسي من قبل القوى الخارجية قال مرعي: "إن الولايات المتحدة لا تريد عودة المهجرين في مخيم الركبان، حيث حاولت الدولة السورية أن تؤمن عودتهم عن طريق الأمم المتحدة، لكن واشنطن تركتهم في مكان صحراوي، الحياة فيه شبه مستحيلة، وتعاملهم أقسى المعاملة ولا تسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، إضافة إلى أن دولا لا تريد عودة المهجرين حتى من لبنان والأردن وتركيا، لأنه أصبح موضوع استثمار وموضوعا ماديا، لكن علينا نحن كسوريين دولة وسياسيين أن نعمل بجدية لتوفير عودة آمنة وكريمة لكل مواطن سوري يريد أن يعود وهذا يحتاج التحضير له من عفو عن المطلوبين وإعادة الإعمار بمعنى أن عودة المهجر إلى مدينة مدمرة غير ممكنة".

    وأشار مرعي إلى أن الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وأفغانستان، واعتدت على اليابان بقنبلة نووية واحتلت ودمرت فيتنام، وكان هدفها في سوريا ليس الديمقراطية والتعددية والتداولية، قائلا: "بالنسبة لي كمعارض أريد تغييرا وطنيا ديمقراطيا أريد الديمقراطية والتعددية والحريات والافراج عن المعتقلين وعودة المهجرين، لكن الولايات المتحدة تريد تدمير سوريا وتحتل مساحات كبيرة من الأراضي السورية وتسرق ثرواتها بهدف إضعاف الدولة السورية".

    الانتخابات الرئاسية السورية في سفارة سوريا لدى روسيا في موسكو، روسيا 20 مايو 2021
    © Sputnik . Anton Denisov
    مجلس الفيدرالية الروسي يشكل وفدا لمراقبة الانتخابات في سوريا
    وعن السياسية الأوروبية، اعتبر مرعي أن أوروبا "حديقة خلفية للولايات المتحدة"، وتمنى من أوروبا أن تكون "مستقلة وقرارها مستقل وأن ترفع العقوبات عن سوريا، لكن للأسف واشنطن تفرض عقوبات وأوروبا وبعض الدول العربية تتبعها في ذلك".

    أما عن تركيا قال مرعي: "تركيا في مرحلة من المراحل كانت صديقة لسوريا بشكل غير طبيعي، يعني أردوغان وزوجته كانوا بشكل شبه أسبوعي في دمشق وكانت العلاقات ودية، لكن فجأة عندما بدأت الأحداث في سوريا لاحظنا أن التركي بدأ يمد يده إلى سوريا بدأت الأطماع التركية في الأرض السورية والمصانع السورية، مثلاً مصانع حلب التي كانت تصدر النسيج والصناعات والألبسة إلى العالم هذه المعامل سرقت إلى تركيا إضافة إلى أن تركيا أدخلت أغلب الإرهابيين من كل دول العالم عبر مطاراتها ودخلت إلى الأراضي السورية وقاتلت ودمرت وقصفت واحتلت وتمددت على حساب الأرض السورية وكمرشح للرئاسة اعتبر تركيا دولة احتلال وعليها أن تغادر إما سلما أو طوعا".

    وعن فكرة الفيدرالية في سوريا علق مرعي قائلا:"أنا ضد الفيدرالية أنا مع حكومة مركزية فسوريا السياسية بمساحتها وعدد سكانها لا تتحمل الفيدرالية بل تتحمل اللامركزية الإدارية الموسعة بمعنى قانون إدارة محلية موسع ومثال على ذلك أنني إذا أردت أن أحصل على ترخيص لحفر بئر في القامشلي أحتاج إلى موافقة المركز في دمشق، لماذا لا أعطي هذه الصلاحيات للمحافظ أو مدير الزراعة أو الري وأدع في الوقت ذاته الإدارات المحلية الموسعة هي التي تدير المناطق، بمعنى لدي بلدية في القامشلي تنتخب البلدية انتخابا حرا وشفافا بشكل غير معلب سابقاً كانت لدينا إشكاليات كثيرة في الانتخابات المحلية والتشريعية وجميع أنواع الانتخابات برنامجي الانتخابي يتحدث عن تفعيل للحياة السياسية".

    كما دعا مرعي كل السوريين داخل البلاد إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع واطلاع على البرامج واختيار الأكفأ لقيادة سوريا في المرحلة القادمة.

    يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.

    وصوت السوريون في الخارج يوم 20 مايو/ أيار، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم: بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية ستيافانيا، ممثلة اليونان، خلال فقرة فنية في نصف النهائي من مسابقة الغناء الأوروبية يويوفيجن-2021 في روتردام، هولندا 19 مايو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2021
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك