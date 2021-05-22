مصدر: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي 26 و27 مايو

قال مصدر مطلع، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يومي الأربعاء والخميس، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس قائلة، إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين"، وفقا لـ "رويترز".

وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة "حماس" في غزة، وكذلك الأردن.

وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.

وبدأ، صباح اليوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.