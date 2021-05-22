منتدى الشباب الروسي المصري يفتتح أعماله في مدينتي القاهرة و قازان الروسية

وذكر موقع وزارة الثقافة الروسية عن انعقاد أولى فعاليات المنتدى التعاون بين روسيا ومصر في البيت الروسي بالقاهرة في 19 مايو/أيار الفائت، حضره ضيوف كثر الحفل شاهدوا خلاله رقصات للفولكلور الروسي ومعرض للصور عن أجمل الأماكن والمدن الروسية.

وشارك في الحفل ممثل وزير الثقافة الروسية في مصر، آلا مانيلوفا، التي قالت " يمثل هذا الاحتفال اليوم خطوة إضافية للعلاقات بين روسيا ومصر، حيث سيزيد من مستوى التفاعل الثنائي بين شعوب البلدين، وهي فرصة لإعطاء مواطني روسيا ومصر تجربة لا تنسى بهذا المجال".

وتم تقديم الأغاني الشعبية الروسية، وأغاني شعبية مصرية، بالإضافة إلى أعمال ثقافية أخرى تتعلق بالبلدين.

وعقدت اجتماعات ولقاءات مشتركى توصلت إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشاريع في مصر بالتنسيق مع روسيا الممثلة بوزارة الثقاقة الروسية.

وبث الحفل على الهواء مباشرة على الصفحة الرسمية للبيت الروسي في مواقع التواصل الاجتماعي. في أقل من يوم ، حصل الفيديو مع أداء الفنانين الروس على أكثر من 1.5 ألف مشاهدة.

وفي السياق نفسه، افتتح في مدينة قازان الروسية فعاليات منتدى الشباب الروسي المصري الأول يوم أمس الجمعة في 21 أيار/ مايو.

وحضر افتتاح المنتدى نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فاريت موخاميتشين، الذي أكد في كلمته على "أهمية العلاقات بين روسيا ومصر التي وصلت إلى مستوى جديد تماما، وذلك في إطار فعالية التعاون الإنساني عبر السنوات بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية التي بدأت في 4 مايو/ أيار الجاري".

وأضاف موخاميتشين قائلا: "أود أن أشير بشكل خاص إلى الدور الكبير للعلاقات الروسية - المصرية، التي تحدد طبيعتها معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والتي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) من هذا العام. إن علاقتنا تتسم بطابع استراتيجي، ومصر من بين الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".

وأكد موخاميتشين الدور المهم الذي تلعبه مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في تطوير العلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط.

يذكر أن برنامج المنتدى تتضمن جلسات عامة، وتطوير لخارطة طريق، واجتماعات مع مجتمع الخبراء، بالإضافة إلى برنامج ثقافي ورياضي وينتهي اليوم في 22 مايو/أيار.