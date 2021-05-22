وزير الخارجية القبرصي يبحث مع نظيره المصري أهم المشاكل الإقليمية

وصل وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، العاصمة المصرية، القاهرة، بهدف عقد اجتماعات موسعة وبحث أهم القضايا الإقليمية.

واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره القبرصي، اليوم السبت، حيث بحث الجانبان موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلديّن، منها قضية شرقي المتوسط.

وبحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "قبرص ميل"، فإن من بين القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية القبرصي مع نظيره المصري في القاهرة، آخر التطورات في الشرق الأوسط و"مشكلة قبرص".

وبحسب المصدر، سيلتقي الوزير القبرصي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير القرصي ونظيره المصري سيعقدان اجتماعا خاصا يعقبه مداولات موسعة بمشاركة وفود من وزارتي الخارجية لكلا البلدين، والتي ستراجع العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر وستبحث في سبل ملموسة لتعزيزها.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل وجهات النظر حول مشكلة قبرص وشرق المتوسط ​​والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

🇨🇾-🇪🇬 Bilateral consultations with delegations #now under way in #Cairo, following tête-à-tête meeting b/w FMs @Christodulides & Sameh #Shoukry. Partnership b/w #Cyprus & #Egypt going from strength to strength, founded on respect for #InternationalLaw & positive agenda for region pic.twitter.com/0LlIb9eyCc — Demetris Samuel (@Demetris_Samuel) May 22, 2021

ومن المنتظر أن يناقش الوزيران آخر المستجدات في المنطقة، على رأسها وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس"، نتيجة جهود الوساطة المصرية.