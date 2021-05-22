اندلاع حريق كبير في محيط مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق كبير في المنطقة القريبة والمحيطة بمرفأ بيروت.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق المشتعل والذي بدا أنه في مرفأ بيروت.

تصاعد دخان قرب #مرفأ_بيروت مع صوت مفرقعات.. خير انشالله pic.twitter.com/6wP83vGbEm — fadi jouni (@fady_jouni) May 22, 2021

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مراسلها في المنطقة أن الأخبار المتداولة عن حريق في مرفأ بيروت غير صحيحة والحريق شب في احد البساتين القريبة من منطقة الدورة - الطريق البحرية.