خبيرة: على إثيوبيا والمجتمع الدولي النظر بجدية للتحذيرات المصرية السودانية

أكدت الخبيرة بالشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن المناورات العسكرية "حماة النيل" تأتي في ظل العلاقات الخاصة جدا بين مصر والسودان، فهي علاقات تتمتع بخصوصية شديدة تفرض على البلدين التعاون في جميع المجالات.

وأضافت الحسيني في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه المناورات تأتي في ظل البروتوكول العسكري الموقع بين البلدين للعمل على رفع الكفاءة العسكرية لكلا جيشي البلدين لحماية الأمن القومي وللتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد أفريقيا بالكامل".

وأوضحت أنها "رسالة كذلك لجميع الأطراف بأن مصر والسودان يمضيان قدما في طريق العلاقات الطبيعية".

وأكدت الحسيني على ضرورة أن "يأخذ الجانب الإثيوبي والمجتمع الدولي التحذيرات المتوالية من مصر والسودان بجدية فيما يتعلق بخطورة التحركات الإثيوبية الأحادية في ملف سد النهضة".

لكنها أشارت إلى أن "مصر والسودان حريصان تماما على تجنيب المنطقة المخاطر وتجنيب الشعوب خطورة التوتر والاحتقان الحالي الذي قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه، والتي ظهرت بعض آثاره فعلا في الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا".

وأعلنت الخرطوم أمس الجمعة عن تدريب عسكري مشترك مع مصر بمشاركة كافة التخصصات من الجيشين، وذلك بهدف للتصدي للتهديدات المحتملة وتبادل الخبرات.

ووفق بيان الإعلام العسكري السوداني فإن "الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي المشترك (حماة النيل) مع مصر والذي سيجري في الفترة من 26 وحتى 31 مايو/أيار الحالي".