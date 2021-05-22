وكالة: طائرات مجهولة تقصف مدرعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

أكد مصدر امني عراقي، اليوم السبت، قيام طائرات لم تعرف تبعيتها (مجهولة) باستهداف مدرعة عسكرية تابعة للحشد الشعبي العراقي.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها "بغداد اليوم" فقد تمت عملية الاستهداف بالقرب من الحدود العراقية السورية، وتحديدا على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.

وقال المصدر الأمني الذي نقل عنه الموقع العراقي: إن" طيرانا حربيا مجهولا استهدف عجلة تابعة للحشد الشعبي على الشريط الحدودي العراقي – السوري".

وتابع المصدر كاشفا عن عدم وقوع ضحايا، وقال: "وفق المعلومات الأولية لا توجد أي خسائر بشرية جراء عملية القصف".