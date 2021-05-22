وزيرا خارجية مصر والنرويج يناقشان الوضع في فلسطين

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكرى مباحثات هاتفية مع وزيرة خارجية مملكة النرويج إين إريكسن سوريد، تناولت تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت، قالت فيه إن شكري، تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية مملكة النرويج، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرة النرويجية أشادت بالجهود المصرية المكثفة التي أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن القضية الفلسطينية والسعي لتثبيت التهدئة بين الجانبين، كما اتفقا على أهمية توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.

وشدد الجانبان على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة بما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين.

ولفت البيان إلى أن المحادثات تطرقت إلى بحث عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتناولت جهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت البيان إلى الدور المهم الذي تقوم به النرويج في إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).