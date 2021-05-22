هل يتجه العراق لـ "ميغ - 35" الروسية بديلا عن "إف 16" الأمريكية؟

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي إن عدد طائرات "إف - 16" الذي يمتلكه العراق محدود مقارنة بالمساحة الجغرافية للدولة وحجم التحديات الأمنية التي يواجهها، مضيفا: "يجب الحصول على مزيد من الطائرات الحربية من أنواع مختلفة".

وتابع، في تصريحات لموقع "بغداد اليوم" العراقي، اليوم السبت، إن تنويع مصادر السلاح أمر إيجابي، لكنه لا خطط لدى العراق حول تغيير مسار التسليح الجوي، مشيرا إلى أن الموازنات لم توفر الاعتمادات المالية الكافية.

وتابع: "لم نحصل على دعم دولي يمكننا من استيراد السلاح مقابل النفط او استيراده مقابل الدفع الآجل حتى الآن"، مضيفا: "قضية التنوع بالتسليح وعدم الاعتماد على جهة واحدة أمر مهم ونأمل في أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم للعراق عن طريق بعض المنظمات الدولية ليتمكن العراق من تنويع التسليح.

ولفت الموقع إلى وجود تقارير تتحدث عن توجه عراقي لشراء مقاتلات روسية متطورة من طراز "ميغ 35"، خاصة أن عدد طائرات "إف 16" التي لديها لا تتجاوز 34 مقاتلة.