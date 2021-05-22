الخرطوم: وزير خارجية قطر يزور السودان غدا الأحد ويلتقي مسؤولين

يزور وزير الخارجية القطري السودان غدا الأحد ويلتقي عددا من المسؤولين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك".

الخرطوم - سبوتنيك. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، المنصور بولاد، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الحمن آل ثاني، يزور الخرطوم، يوم غد الأحد.

وأضاف بولاد أن الوزير سيجري "لقاءات مع بعض المسؤولين السودانيين يوم الاثنين"، دون تفاصيل عن مواضيع اللقاءات.

وفي الثامن من شهر أبريل/نيسان الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن البرهان، مع رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد حساب مجلس السيادة الانتقالي في موقع "فيسبوك" آنذاك، بأن البرهان ثمن خلال الاجتماع مواقف قطر الداعمة للسودان عبر مختلف الحقب.