تكريم خاص للراحل سمير غانم في مسقط رأسه

وقالت مؤسسة "مصر الخير"، مؤسسة أهلية غير ربحية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الراحل سمير غانم، أحد كبار صانعي السعادة في مصر والوطن العربي على مدار سنوات طويلة".

وأضافت أنه ".. وتكريما من مؤسسة مصر الخير ومشاركة من أهل ومحبي الفنان الراحل قررت المؤسسة إطلاق اسم الفنان سمير غانم على مجمع مدارس التعليم المجتمعي في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، كصدقة جارية ولتظل سيرة الفنان سمير غانم سبب في فرحة الطلاب لسنوات قادمة".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، الخميس الماضي، وفاته بعد معاناة مع المرض، وقال زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد إن سبب وفاة الراحل ليس "فيروس كورونا".

من جانبه أوضح نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، أن الأزمة الصحية جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، ثم حدث فشل كلوي أدى إلى الوفاة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المركزة قبل أسابيع، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.