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    البنك المركزي المصري

    مصر... كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    كشفت وسائل إعلام محلية مصرية الإعلان خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي عن مبادرة رئاسية للتمويل العقاري 2021 توفر وحدة سكنية لكل مواطن بفائدة 3% متناقصة.

    في هذا التقرير جمعت "سبوتنيك" كل ما تريد معرفته عن المبادرة والبنوك المشاركة فيها، وتفاصيلها، وكيفية الاستفادة منها.

    ما هي المباردة؟

    تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

    وفي شهر مارس/ آذار الماضي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

    والشهر الماضي، إبريل/ نيسان كشف رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أنه "يتم حالياً التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، وخاصة مسؤولي البنك المركزي".

    ولفت في البيان إلى أن الهدف "الوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها".

    وأكد على "أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التي يتم تنفيذها في مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التي تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص".

    وأشار مدبولي إلى أن المبادرة ستعمل على توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسؤولي البنك المركزي تتعلق بنسب الفوائد وكذا عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض.

    شروط الحصول على شقق من البنوك في مبادرة التمويل العقاري

    قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في تصريحات سابقة إن مبادرة التمويل العقاري 2021، ستتكلف 120 مليار جنيه، للعملاء محدودي الدخل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 2021 بفائدة 3% متناقصة، على أن يُسدد المقدم البالغ 15% من قيمة الوحدة على 3 سنوات، بينما سيقوم متوسطو الدخل بسداد المقدم لمرة واحدة.

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    وهناك 7 شروط للحصول على شقق من البنوك في مبادرة التمويل العقاري:-

    1- ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودى الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

    2- ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

    3- قيمة القسط الشهرى 1027 جنيهًا.

    4- يشترط أن تكون الوحدة كاملة المرافق.

    5- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب.

    6- أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات.

    7- يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

    خطوات الاستفادة من المبادرة

    إذا توفرت الشروط السابقة في مواطن، يتبقى له الخطوات العملية حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة، وهناك 6 خطوات على المواطن القيام بها للحصول على الشقة والاستفادة من المبادرة.

    1- يتقدم الشخص الراغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.

    2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

    3- بعد الانتهاء من إعداد المستندات، يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.

    4- يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

    5- يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

    6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل الطرف الثالث الممول للوحدة السكنية.

    البنوك المشاركة في المبادرة

    بحسب موقع "مصراوي" قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لدعم صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي إن هناك 22 بنكا لهم دور رئيسي في تمويل مبادرة التمويل العقاري بتمويلات تجاوزت 34.6 مليار جنيه وكذلك 8 شركات للتمويل العقاري بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه.

    ​ولفت إلى أنه "يأتي في مقدمة أكبر البنوك في الحصص التمويلية الموجهة إلى المبادرة بنوك "الأهلي" و"مصر" و"التعمير والإسكان".

    وأشارت إلى "ارتفاع عدد البنوك المتعاملة من 4 بنوك في 2014 إلى 22 بنكًا في الوقت الحالي، ويتم تسليم من 8 إلى 10 آلاف عميل شهريًا مع البنوك بعد أن كان العدد 800 فقط في الشهر، وهو ما يؤكد نجاح التجربة بصورة كبيرة".

    ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما للعميل يخصم من ثمن الوحدة السكنية يتراوح بين 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه ويتباين حسب الدخل الشهري للعميل.

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