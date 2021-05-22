رئيس الطب الوقائي المصري يكشف حقيقة وجود مرض "الفطر الأسود" في البلاد

أكد رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، المصرية، الدكتور محمد عبد الفتاح عدم صحة وجود مرض الفطر الأسود في مصر.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لموقع "الشروق" المصري، كل ما يتردد بشأن مرض الفطر الأسود في مصر غير صحيح.

وأوضح: "حتى الآن لم يصلنا وجود أي حالة للفطر الأسود في مصر".

وأشار المسؤول إلى أن "الفطر الأسود ميكروب شرطي أو انتهازي، مرتبط بالتربة والسماد والمواد المتحللة، ويصيب البشر الذين يعانون من نقص في المناعة".

وأضاف: "هذا الميكروب شائع وجوده في الهند منذ سنوات عديدة، حيث يكون هناك عشرات الحالات المصابة بالفطر الأسود في الهند سنويا".

وزاد الحديث عن "الفطر الأسود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما أعلن شقيق الفنان المصري الكوميدي الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، عن إصابته به في أيامه الأخيرة بالمستشفى، فما الذي نعرفه عن ذلك الفطر القاتل؟

كيفية الإصابة به وأعراضه

ينتج "الفطر الأسود" عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تسبب عدة أنواع من الفطريات المرض، وهذه الفطريات ليست ضارة لمعظم الناس، ولكن يمكن أن تسبب التهابات خطيرة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتعتمد أعراض "الفطر الأسود" على مكان نموه في الجسم، ولكن يمكن أن تشمل (تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم).