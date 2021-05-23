إصابة أول فارسة سعودية بكسور في الرقبة

أصيبت مضاوي القحطاني، أول فارسة سعودية تدخل مضمار سباق الخيل، بكسور في الرقبة، إثر تعرضها لحادث أثناء التدريبات الصباحية.

وعن حالتها الصحية، غردت الإعلامية السعودية، ناهد الأحمد، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "دعواتنا للفارسة مضاوي القحطاني بالسلامة بعد تعرضها إلى إصابة أثناء التمارين الصباحية أدت إلى كسور في فقرات الرقبة خضعت لعملية جراحية وتحتاج لدعواتكم الصادقة".

دعواتنا للفارسة مضاوي القحطاني بالسلامه بعد تعرضها الى إصابة اثناء التمارين الصباحية ادت الى كسور في فقرات الرقبة خضعت لعملية جراحية و تحتاج لدعواتكم الصادقة 🙏🏻



#مضاوي_القحطاني pic.twitter.com/l6Bx9fxH24 — ناهد الأحمد (@Nahedalahmad) May 22, 2021

​وفي مارس/ آذار الماضي، أصبحت مضاوي القحطاني أول امرأة سعودية تحصل على رخصة "خيال".

وعلق رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أحمد بن راشد الراشد، على تنصيب مضاوي القحطاني كأول فارسة سعودية، بتغريدة له على "تويتر" قال فيها: "المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة، ملهمنا أمير الشباب محمد بن سلمان".

"المرأة السعودية باتت اليوم شريكا

للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة"



ملهمنا امير الشباب #محمد_بن_سلمان



الفارسة مضاوي القحطاني

تحصل على رخصة "خيال"

جوكي

كأول سيدة في تاريخ الفروسية السعودية

اتجهت مؤخرا لعالم السباقات

اجتهدت لتنال هذا الشرف

فخورين فيها

عقبال منصات الذهب🇸🇦👍🏻 pic.twitter.com/vOn4OJzJlb — أحمد بن راشد الراشد (@ahmedalrashid) March 12, 2021

وتابع: "الفارسة مضاوي القحطاني تحصل على رخصة خيال (جوكي) كأول سيدة في تاريخ الفروسية السعودية اتجهت مؤخرا لعالم السباقات، اجتهدت لتنال هذا الشرف، فخورون بها، عقبال منصات الذهب".

الخيالة مضاوي القحطاني

واستعدادت دخولها احدى السباقات الرسمية في مضمار #ميدان_الجنادرية

لتصبح بذلك اول سيدة سعودية تشارك

في سباقات الخيل بالمملكة



مبروك لك هذا التميز

وفالك التوفيق https://t.co/1LLLIpklN6 pic.twitter.com/AEUR4cEDbe — أريج بنت حمد العرجي القحطاني (@AlQahtaniAreej1) March 12, 2021

وسجلت مضاوي القحطاني أول مشاركة رسمية لها على مضمار ميدان الجنادرية في حفله الـ22 للعام الحالي.