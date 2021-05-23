مصر… ما حقيقة منع بيع أراضي البناء للأفراد؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع بيع أراضي البناء في مصر للأفراد، وهو ما أثار جدلا واسعا، فنده 3 مسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مدن جديدة.

© AFP 2021 / KHALED DESOUKI وزاة التنمية المحلية المصرية تنفي مد وقف تراخيص البناء الجديدة "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى تداول صورة خطاب منسوب لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر، يفيد بعدم السماح ببيع الأراضي المخصصة للبناء للأفراد وقصر عملية البيع على المطورين العقاريين.

ولفت الموقع إلى أن عددا من رؤساء المدن الجديدة أكدوا أنهم لم يتسلموا أي خطاب يفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد حتى الآن.

وأورد الموقع تأكيدات رؤساء مدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة ومدينة بدر، أنه حتى الآن لم يصل إليهم أي خطابات من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد.

ولفت المسؤولون الثلاثة إلى أنه في حال وصل إليهم أي قرار بهذا الشأن فإنه سيتم الإعلان عنه للمواطنين.