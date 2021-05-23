ما علاقتها بسوريا... قناة عبرية تكشف توصيات الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة

كشفت قناة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن توصيات الجيش الإسرائيلي للحكومة بشأن قطاع غزة، بعيد الانتهاء من العملية العسكرية على القطاع، والمعروفة باسم "حارس الأسوار"، الجمعة الماضية.

ونشرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، مجموعة من التوصيات العسكرية للقيادة السياسية في إسرائيل، بشأن قطاع غزة، وهي سياسة جديدة نادى الجيش الإسرائيلي بتبنيها تجاه القطاع، بعد العملية الأخيرة، التي أسمتها المقاومة الفلسطينية "سيف القدس"، والتي امتدت لـ11 يوما كاملة.

من بين تلك التوصيات فك الارتباط بين قطاع غزة والضفة الغربية، على غرار ما وصفته القناة بـ"فك الارتباط" بين سوريا وإيران، قدر الإمكان، والعمل على مقاومة حماس حتى لا تتعاظم قوتها العسكرية، فضلا عن تغيير طبيعة الرد على كل "انتهاك" من غزة، مثل بالون أو صاروخ، بحيث يكون رد قوي وفعال.

وأضافت القناة العبرية أنه من التوصيات الجديدة للجيش الإسرائيلي إعادة تأهيل قطاع غزة، على أن يكون من خلال مساعدات عربية وبتعزيز دور السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة حماس.

وبدأ، صباح أول أمس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".