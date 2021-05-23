الجزائر تنتقد "النزعة القومية" المحيطة بتوزيع لقاحات كورونا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأحد، إنه من الضروري معالجة مشكلة "عدم التكافؤ" في الحصول على اللقاحات في أقرب وقت ممكن.

وحذر من التداعيات السلبية على الأمن البشري في القارة السمراء من جراء "المنافسة الشرسة" على اللقاحات والنزعة القومية المحيطة بها، لافتا إلى ظهور تحديات جديدة بسبب الفوارق المتعلقة بالحصول على اللقاحات، حسبما نقلت صحيفة "النهار أونلاين".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن البلدان الأفريقية تعاني من ظاهرة "النزعة القومية" تلك، مضيفا أنه ينبغي تلقي جميع البلدان جرعات تتناسب مع عدد سكانها لتطعيم الفئات الأكثر أولوية، لكن "ما رأيناه في الواقع أمر محبط".

وأبدى شعوره بالأسف من جراء "المنافسة الشرسة التي قادت دول عدة إلى اقتناء كميات تفوق احتياجاتها"، مضيفا أن "الآخرين لا سيما في أفريقيا، يكافحون من أجل حماية عمال الصحة والفئات المعرضة للخطر".

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب ألقاه في قمة مجموعة العشرين للصحة العالمية، إن مشكلة التطعيم غير المتكافئ أصبحت أكثر حدة اليوم، ومن الضروري رفض قومية اللقاحات وجعلها في المتناول وميسورة التكلفة للبلدان النامية.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك غيابا كبيرا للعدالة على المستوى العالمي في قدرة الدول على الوصول إلى لقاحات كورونا.