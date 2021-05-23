رسالة من أمير قطر إلى ماكرون

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يبعث برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.#قنا pic.twitter.com/SKyz7uku75 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2021

وسلم الرسالة سفير قطر في فرنسا، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، وذلك خلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتريك دوريل، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعاد إلى الأذهان، يوم الثلاثاء الماضي، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة لزيارة روسيا، معربا عن ثقته في إتمامها.

وقال بوتين في حفل تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين "نحافظ على اتصالات شخصية جيدة للغاية مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني. الأمير لديه دعوة لزيارة روسيا، وهو ما سينفذه الطرفان بالتأكيد".

وكان قد أفيد في وقت سابق أن أمير قطر سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وسيعقد المؤتمر في الفترة من 2 إلى 5 يونيو / حزيران المقبل في مركز المؤتمرات في مدينة سانت بطرسبورغ.