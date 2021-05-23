ابن زايد يهاتف السيسي ويوجه دعوة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأثنى ابن زايد على "الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء".

وشدد على "الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا أن "دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام".

​وبدأ، فجر الجمعة الماضي، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من القصف الإسرائيلي على القطاع، وأسفر القصف عن 279 قتيلا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".