نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال في ذي قار.. فيديو

نجا الناشط العراقي في الاحتجاجات الشعبية عماد العكيلي، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي لموقع "السومرية" المحلي، إن "عبوة لاصقة استهدفت الناشط عماد العكيلي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

محاولة اغتيال ناشط بعبوة لاصقة في ذي قار pic.twitter.com/FEITlHlvHi — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) May 23, 2021

وأفاد ناشطون أن "عددا من المواطنين، هرعوا إلى موقع الحادث، ونقلوا الناشط إلى المستشفى، بعد وصول سيارة الإسعاف، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثة".

وأكد الناشطون أن العكيلي أصيب بجروح خطيرة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للحادثة.

هذا وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، نهاية شهر فبراير الماضي، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل والإفراج عن ناشطين مدنيين تم اختطافهم من قبل جماعات مجهولة في الأشهر الماضية.