مصر... لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"الفطر الأسود" في البلاد

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الأحد، عن محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك 3 حالات مصابة بـ"الفطر الأسود" في 3 محافظات، مؤكدا أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس.

وقال النادي عن الفطر الأسود:

إنه عدوى فطرية تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ويحدث لحالات قليلة جدا وهو نادر الإصابة به، ويحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة.

وحذر النادي من الإفراط في المضادات الحيوية والكوريتزون دون استشارة الطبيب، مؤكدا أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس.

وحول أعراض الفطر الأسود، أوضح النداي أنها تشمل آلام في الجيوب الأنفية وانسداد في الأنف، وصداع نصفي وتورم وتنميل وتشوش في الرؤية، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، هم مرضي السكر، وكذلك مرضى الأورام، لافتا إلى أن المرض ليس بجديد ولكن بدأ الاهتمام به بسبب أدوية فيروس كورونا وسوء استخدام البعض لها، إذ ينتقل من البيئة غير النظيفة للإنسان، مطمئنا المواطنين بأن من بين 4 آلاف مريض، يظهر مريض واحد مصاب بالفطر الأسود.