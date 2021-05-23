سفير صنعاء لدى دمشق يبارك "الجهاد الإسلامي" بنجاح المقاومة الفلسطينية في حرب غزة

قدّم سفير صنعاء لدى دمشق، عبد الله علي صبري، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية، في زيارة إلى مكتب حركة "الجهاد الإسلامي" في دمشق، "التهاني والتبريكات للشعب والفصائل الفلسطينية المقاومة بالنصر الاستراتيجي على إسرائيل".

وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، نقل السفير صبري إلى ممثل الجهاد الإسلامي في سوريا، إسماعيل السنداوي، وإلى أعضاء الحركة و"سرايا القدس" الذراع العسكرية للحركة، تهاني ومباركة عبد الملك الحوثي، والرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله".

وقال السفير صبري:

نهنئ أشقاءنا الفلسطينيين، ومقاومتهم الباسلة على هذا الانتصار الذي أعاد للأمة كرامتها، وأجبر المعتدي على التراجع والاعتراف بالهزيمة، ما أدى إلى فرض معادلة جديدة سقطت معها كل أوهام السلام المزعوم.

© Sputnik . ahmed abd elwahab سفير صنعاء لدى دمشق

واعتبر صبري أن انتصار المقاومة الفلسطينية يعد انتصارا للأمة العربية والإسلامية ولمحور المقاومة ولكل الشرفاء والأحرار في العالم، وعبر السفير والوفد المرافق له عن تعازيهم لأسر القتلى الفلسطينيين، وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، شكر ممثل حركة الجهاد الإسلامي، إسماعيل السنداوي، السفير صبري، والوفد المرافق له على زيارتهم المهمة ومباركتهم النصر، كما توجه بالشكر والثناء لليمن، قيادة وشعبا، لدورهم النضالي والبطولي في الوقوف مع قضية فلسطين.

وقدم السندواي شرحا لمجريات الحرب على غزة، خلال الأيام الماضية، وكيف ردت المقاومة وفرضت معادلة الردع في هذه المواجهة غير المتكافئة، وقال السنداوي:

إن نجاح المعركة الأخيرة كان نتاج وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية والتنسيق المشترك فيما بينها، وكذا وحدة فلسطيني الداخل المحتل.

وتوجه ممثل حركة الجهاد بالتحية لعبد الملك الحوثي وللشعب اليمني.