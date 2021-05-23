وزير خارجية قطر يعلن الاتفاق مع ليبيا على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم مع ليبيا، لافتًا إلى أن الدوحة موقفها ثابت تجاه القضية الليبية، وتدعم العملية السياسية تحت الرعاية الأممية.

بنغازي - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس، ونقلت عنه قناة "ليبيا الأحرار"، اليوم الأحد: "تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم".

وأضاف أن "قطر موقفها ثابت تجاه ليبيا وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.. ونتطلع لزيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية: "نحث قطر على أهمية عودة سفارتها للعمل من طرابلس".

وكانت الحكومة الليبية أعلنت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استقبل، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكانت قطر أعلنت ترحيبها في آذار/ مارس الماضي، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان "دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار"، معربة عن أملها "أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية".