السعودية تكشف حقيقة وجود حالات مصابة بـ"الفطر الأسود" في المملكة

كشفت السلطات السعودية، اليوم الاحد، حقيقة وجود حالات مصابة بـ"الفطر الأسود" في المملكة.

ونقلت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، عدم رصد أي حالات لـ"الفطر الأسود" بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأكد العبد العالي عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، موضحا خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم، أن "البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر، إلا في حالة العدوى الانتهازية".

وقال العبد العالي:

إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابا بمرض مزمن، ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم، بشكل كبير، في مراحل متأخرة، تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم، وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه، وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وتشمل أعراض الفطر الأسود، آلاما في الجيوب الأنفية وانسدادا في الأنف، وصداعا نصفيا وتورما وتنميلا وتشوشا في الرؤية، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، هم مرضى السكر، وكذلك مرضى الأورام.