إيران تكشف عن إنجازات حققتها لم يسبق لها نظير في تاريخها 

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إننا نقف بحزم ضد أي عدوان، ونسعى على الصعيد العسكري لبلوغ مستوى الردع والدفاع عن أراضينا.

وأكدت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال مراسم افتتاح معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في بلاده، اليوم، والتي شدد خلالها على سعي إيران إلى حلال السلام المستديم والاستقرار، وبناء علاقات ودية مع دول الجوار والأمة الإسلامية جمعاء.

وأشاد باقر قاليباف بالتقدم الذي حققه أبناء الشعب الإيراني على الصعيدين، الأمني والدفاعي، مؤكدا أن هذه الإجازات لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد، وأن امكانات ومعدات وأجهزة بلاده تكرس لأغراض الدفاع عن الأمة الإسلامية والمظلومين وبلوغ مستوى الردع أمام العدو".

وقال قاليباف:

لو أضمر العدو يوما ما المساس بأمن الوطن، سيلقى أفضل رد باستخدام هذه المعدات.

وحول انتصار جبهة المقاومة في قطاع غزة، أوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "غزة تمكنت على مدى 12 يوما من الصمود بكل شجاعة أمام هذا العدو المدجج بالسلاح وتكبده الهزيمة، هذه هي سنّة الباري تعالى".