برهم صالح يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاحد، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، مساء اليوم الأحد، أكد المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أن صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

وفي مستهل اللقاء، سلم الوزير، الرئيس العراقي، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي، إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، مشيدا بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وجدد الرئيس العراقي موقف بلاده بشأن محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، مشيدا بموقف العراق، الرسمي والشعبي، وتمسكه بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها.